Угроза нового удара: РФ вывела в Черное море шесть ракетоносцев

На фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении увеличение корабельной группировки в Черном море до 15 единиц.
Среди них есть 6 ракетоносителей, 2 из которых – подводные – могут свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в социальных сетях.
При максимальном снаряжении общий залп «Калибров» может достигать 40 ракет.
И хотя вполне вероятно, что снаряжены не все ракетоносители, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и оперативно реагировать.
В поисках способов давления на мирное население Украины и воображаемых побед для оправдания перед собственным потребителем пропагандистских «новостей», враг может осуществить точечные или смешанные ракетные удары с использованием ракет разного типа базирования и дронов-камикадзе.
«Будьте внимательны, собраны и бдительны. Не паникуйте, а прислушивайтесь. Верьте в Силы обороны и нашу Победу! Все будет Украина!», – говорится в сообщении.
Напомним, что в России судят офицера, который вроде бы не отразил атаку ВСУ на Белгородскую область.
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