Первое фиаско Тухеля: "Бавария" сенсационно вылетела из Кубка Германии (видео)

Мюнхенский гранд не смог пробиться в полуфинал турнира.

"Бавария" на собственном поле неожиданно проиграла "Фрайбургу" в матче 1/4 финала Кубка Германии – 1:2 .

Мюнхенцы забили первыми в этой игре – на 19-й минуте отличился Дайот Упамекано.

Гости ответили на 27-й минуте голом Николаса Хофлера.

Судьба путевки в полуфинал решилась в компенсированное ко второму тайма время. На 90+5-й минуте Лукас Гелер реализовал пенальти и принес "Фрайбургу" победу.

Обзор матча

Отметим, что это первое поражение "Баварии" под руководством Томаса Тухеля. Немецкий специалист дебютировал у руля мюнхенского клуба с победы над дортмундской "Боруссией" в домашнем матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Таким образом, "Фрайбург" стал вторым полуфиналистом Кубка Германии. Ранее в следующую стадию турнира вышел "Айнтрахт", который обыграл "Унион" (2:0).

Еще два участника 1/2 финала Кубка Германии определятся 5 апреля в матчах "Нюрнберг" – "Штутгарт" и "РБ Лейпциг" – "Боруссия" Дортмунд.

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