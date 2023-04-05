Первое фиаско Тухеля: "Бавария" сенсационно вылетела из Кубка Германии (видео)

Мюнхенский гранд не смог пробиться в полуфинал турнира.
"Бавария" на собственном поле неожиданно проиграла "Фрайбургу" в матче 1/4 финала Кубка Германии – 1:2.
Мюнхенцы забили первыми в этой игре – на 19-й минуте отличился Дайот Упамекано.
Гости ответили на 27-й минуте голом Николаса Хофлера.
Судьба путевки в полуфинал решилась в компенсированное ко второму тайма время. На 90+5-й минуте Лукас Гелер реализовал пенальти и принес "Фрайбургу" победу.
Обзор матча
Отметим, что это первое поражение "Баварии" под руководством Томаса Тухеля. Немецкий специалист дебютировал у руля мюнхенского клуба с победы над дортмундской "Боруссией" в домашнем матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
Таким образом, "Фрайбург" стал вторым полуфиналистом Кубка Германии. Ранее в следующую стадию турнира вышел "Айнтрахт", который обыграл "Унион" (2:0).
Еще два участника 1/2 финала Кубка Германии определятся 5 апреля в матчах "Нюрнберг" – "Штутгарт" и "РБ Лейпциг" – "Боруссия" Дортмунд.
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