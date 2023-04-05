Перше фіаско Тухеля: "Баварія" сенсаційно вилетіла з Кубка Німеччини (відео)

Мюнхенський гранд не зміг пробитися до півфіналу турніру.

"Баварія" на власному полі несподівано програла "Фрайбургу" в матчі 1/4 фіналу Кубка Німеччини – 1:2 .

Мюнхенці забили першими в цій грі – на 19-й хвилині відзначився Дайот Упамекано.

Гості відповіли на 27-й хвилині голом Ніколаса Хофлера.

Доля путівки до півфіналу вирішилася в компенсований до другого тайму час. На 90+5-й хвилині Лукас Гелер реалізував пенальті та приніс "Фрайбургу" перемогу.

Огляд матчу

Зазначимо, що це перша поразка "Баварії" під керівництвом Томаса Тухеля. Німецький фахівець дебютував біля керма мюнхенського клубу з перемоги над дортмундською "Боруссією" в домашньому матчі 26-го туру німецької Бундесліги.

Таким чином, "Фрайбург" став другим півфіналістом Кубка Німеччини. Раніше до наступної стадії турніру вийшов "Айнтрахт", який обіграв "Уніон" (2:0).

Ще два учасники 1/2 фіналу Кубка Німеччини визначаться 5 квітня у матчах "Нюрнберг" – "Штутгарт" та "РБ Лейпциг" – "Боруссія" Дортмунд.

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