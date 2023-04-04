Барселона – Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії

Каталонці та мадридці проведуть уже п'яте Ель Класико цього сезону.

У середу, 5 квітня, каталонська "Барселона" і мадридський "Реал" зустрінуться в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Камп Ноу". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Перший півфінальний матч між "вершковими" і "синьо-гранатовими" відбувся 2 березня на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. У ньому мінімальну перемогу здобули підопічні Хаві – 0:1.

Зазначимо, що це буде вже п'ята зустріч між "Барселоною" і "Реалом" поточного сезону.

У першому колі Примери команда Карло Анчелотті з українцем Андрієм Луніним у складі перемогла "блаугранас" з рахунком 3:1. На початку 2023 року підопічні Хаві взяли реванш, обігравши мадридців у фіналі Суперкубка Іспанії (1:3). Останнє Ель Класико відбулося 19 березня – "Барселона" вдома вирвала перемогу над "Реалом" (2:1) у матчі другого кола Ла Ліги.

Де дивитися матч Барселона – Реал

На території України матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії між "Барселоною" і "Реалом" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Барселона – Реал

Букмекери у майбутньому поєдинку віддають перевагу каталонцям. На перемогу команди Хаві можна поставити з коефіцієнтом 2,49. Нічия – 3,50. Виграш мадридців – 3,15.

На прохід "синьо-гранатових" до фіналу турніру приймаються ставки з коефіцієнтом 1,34. Підсумковий успіх підопічних Анчелотті – 3,60.

У фіналі Кубка Іспанії "Реал" або "Барселона" позмагається з переможцем пари "Осасуна" – "Атлетик" Більбао. У першій півфінальній грі "Осасуна" мінімально перемогла на своєму полі – 1:0. Матч-відповідь заплановано на 4 квітня.

Нагадаємо, в чемпіонаті Іспанії після 27-го туру лідирує "Барселона", випереджаючи "Реал" на 12 очок.

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