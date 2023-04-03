Челсі – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

Лондонці проведуть першу гру після звільнення Грема Поттера з посади керманича команди.

У вівторок, 4 квітня, відбудеться перенесений поєдинок 8-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Челсі" та "Ліверпулем".

Команди зіграють на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Для лондонців, у складі яких виступає український вінгер Михайло Мудрик, це буде перший поєдинок після звільнення Грема Поттера з посади головного тренера. В останньому матчі "пенсіонери" 1 квітня на своєму полі поступилися "Астон Віллі" в рамках 29-го туру АПЛ.

До битви з "Ліверпулем" лондонський клуб підходить на 11-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 38 очок після 28 зіграних поєдинків.

До гри з "мерсисайдцями" Мудрика і Ко готуватиме Бруно Сальтор, який працював у тренерському штабі Поттера.

"Ліверпуль" наразі посідає восьму позицію в АПЛ, набравши 42 очки після 27 матчів. У попередньому поєдинку команда Юргена Клоппа на виїзді розгромно програла "Манчестер Сіті".

Додамо, що цього сезону "Ліверпуль" і "Челсі" вже зустрічалися в рамках 21-го туру чемпіонату Англії. Поєдинок на "Енфілді", в якому Мудрик дебютував за лондонський клуб і одразу встановив швидкісний рекорд, закінчився з рахунком 0:0.

Де дивитися матч Челсі – Ліверпуль

На території України перенесений поєдинок 8-го туру АПЛ між "Челсі" та "Ліверпулем" можна подивитися ексклюзивно на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Челсі – Ліверпуль

Букмекери у майбутньому поєдинку віддають незначну перевагу лондонцям. На перемогу "Челсі" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,53. Нічия – 3,50. Виграш "Ліверпуля" – 2,88.

Нагадаємо, зараз лідирує в АПЛ лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка (72 очки). "Каноніри" випереджають чинного чемпіона "Манчестер Сіті", який з грою в запасі йде другим, на 8 балів.

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