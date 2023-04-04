Леся Нікітюк шокувала, як потрапила під ворожий обстріл: "Це була "Точка У"

Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як разом зі своєю командою потрапила під ворожий обстріл.

Небезпечний момент у житті знаменитості трапився тоді, коли вона їздила містами України та знімала своє шоу. На щастя, ані Леся, ані її команда не постраждали.

"Їхали якось з одного населеного пункту до іншого і дорогою потрапили під обстріл. Наскільки нам пізніше стало відомо, це була "Точка У". Дякуючи ЗСУ та Богу всі лишилися живі, здорові та неушкоджені...", - розповіла ведуча, пише novy.tv.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також Леся додала, коли вони з командою чують сигнали повітряної тривоги, то негайно йдуть до укриття. Утім, коли знімання шоу відбувалися у Херсоні, то там постійно були вибухи.

"Під час тривог ми спускалися в укриття. Кілька разів було таке, що лунала сирена, ми їхали в укриття в готелі, в якому зупинились. Щойно приїжджали, тривога закінчувалася, і ми вирушали назад знімати. А повітряні тривоги були дуже часто… Якщо в Telegram-групах пишуть: "У Херсоні вибухи, будьте обережні", то, щоб ви розуміли, там вибухи постійно. А найдивніше, що ти звикаєш до цього лише години за дві й припиняєш сіпатися. Сприймаєш як належне...", - поділилася ведуча.

Леся Нікітюк у Херсонській області / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, коли Леся Нікітюк була у Херсоні, то показувала, як російські окупанти пограбували Херсонський художній музей. Зокрема, у будівлі після загарбників не залишилося взагалі нічого цінного.

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