Челси – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

Лондонцы проведут первую игру после увольнения Грэма Поттера с поста наставника команды.

Во вторник, 4 апреля, состоится перенесенный поединок 8-го тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Ливерпулем".

Команды сыграют на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Для лондонцев, в составе которых выступает украинский вингер Михаил Мудрик, это будет первый поединок после увольнения Грэма Поттера с должности главного тренера. В последнем матче "пенсионеры" 1 апреля на своем поле уступили "Астон Вилле" в рамках 29-го тура АПЛ.

К битве с "Ливерпулем" лондонский клуб подходит на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 38 очков после 28 сыгранных поединков.

К игре с "мерсисайдцами" Мудрика и Ко будет готовить Бруно Сальтор, работавший в тренерском штабе Поттера.

"Ливерпуль" сейчас занимает восьмую позицию в АПЛ, набрав 42 очка после 27 матчей. В прошлом поединке команда Юргена Клоппа на выезде разгромно проиграла "Манчестер Сити".

Добавим, что в этом сезоне "Ливерпуль" и "Челси" уже встречались в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Поединок на "Энфилде", в котором Мудрик дебютировал за лондонский клуб и сразу установил скоростной рекорд, закончился со счетом 0:0.

Где смотреть матч Челси – Ливерпуль

На территории Украины перенесенный поединок 8-го тура АПЛ между "Челси" и "Ливерпулем" можно посмотреть эксклюзивно на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Челси – Ливерпуль

Букмекеры в предстоящем поединке отдают незначительное предпочтение лондонцам. На победу "Челси" принимаются ставки с коэффициентом 2,53. Ничья – 3,50. Выигрыш "Ливерпуля" – 2,88.

Напомним, сейчас лидирует в АПЛ лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко (72 очка). "Канониры" опережают действующего чемпиона "Манчестер Сити", который с игрой в запасе идет вторым, на 8 баллов.

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