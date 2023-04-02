Мудрик остался без тренера: "Челси" объявил об увольнении Поттера

Лондонский клуб решил проститься с английским специалистом.
Лондонский "Челси" уволил Грэма Поттера с должности главного тренера.
Об этом сообщается на официальном сайте "пенсионеров".
"Грэм вывел нас в четвертьфинал Лиги чемпионов, где мы встретимся с мадридским "Реалом". Клуб хотел бы поблагодарить Грэма за все его усилия и вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении лондонцев.
47-летний Поттер возглавил "Челси" в сентябре прошлого года после увольнения Томаса Тухеля. До этого английский специалист тренировал "Брайтон".
Под руководством Поттера "синие" дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским "Реалом".
В чемпионате Англии "Челси" занимает 11-е место, имея 38 очков после 28 матчей.
В последнем матче команда украинского вингера Михаила Мудрика 1 апреля на своем поле в рамках АПЛ уступила "Астон Вилле" со счетом 0:2.
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