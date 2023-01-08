Что можно ввозить украинцам, возвращающимся домой из-за границы

Какие вещи, сколько денег можно ввозить в Украину через таможенные коридоры, рассказываем в материале ТСН.ua

Многие украинцы на праздники едут к своим родным в Украину, многие наши граждане возвращаются на Родину навсегда.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий напоминает правила пересечения государственной границы и что можно ввозить в Украину через «зеленый» и «красный» таможенные коридоры.

Через "зеленый коридор" проходят граждане, перевозящие вещи, не требующие подачи письменной таможенной декларации.

Через «зеленый» коридор можно везти:

Личные вещи.

Товары, общая стоимость которых не превышает 500 евро, а вес – 50 кг.

Пищевые продукты для собственного потребления на сумму не более 200 евро.

Наличную валюту Украины или иностранную валюту в сумме, не превышающей 10 тыс. евро. Сумма больше указанной, подлежит декларированию;

Лекарственные средства в количестве, не превышающем 5 упаковок каждого наименования на одного человека, не содержащих наркотических или психотропных веществ.

Через "красный коридор" граждане могут перевозить товары, на которые требуются разрешительные документы.

Товары, на пропуск которых требуются разрешительные документы;

Культурные и денежные ценности.

Платежные документы и ценные бумаги.

Лекарственные средства, содержащие наркотические, психотропные вещества или прекурсоры.

Товары, общая стоимость которых превышает 500 евро, а вес – 50 кг.

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