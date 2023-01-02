Что изменится для украинских беженцев в странах Евросоюза в 2023 году

Как изменятся правила и выплаты для беженцев в разных странах, читайте в материале ТСН.ua

Европейские страны постепенно изменяют правила помощи. Изменения касаются, прежде всего, размера выплат, условий проживания и оплаты за общественный транспорт.

Польша – оплата за места временного размещения

В лагерях, общежитиях, пансионатах и базах отдыха Польши проживает около 80 тысяч украинских беженцев.

Согласно закону, в 2023 году украинцы смогут бесплатно проживать в таких местах временного размещения только в первые 120 дней с момента приезда в Польшу. После этого за проживание нужно будет платить:

С марта 2023 г. граждане Украины, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, должны будут платить 50% средств за проживание, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).

С мая 2023 года нужно будет покрывать 75% стоимости проживания – но не более 60 злотых в сутки (500 грн).

Освобождаются от оплаты уязвимые категории граждан — инвалиды лица пенсионного возраста, беременных, женщины с детьми до года, женщины с тремя детьми и более, лица со сложными ситуациями.

С 1 апреля 2023 года украинские беженцы, если они официально работают или открыли собственный бизнес, смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше,

Германия – размер помощи беженцам увеличится

С 1 января 2023 г. в Германии повышают размер помощи, которую украинские беженцы будут получать наравне с немцами. Размер выплат вырастет на 40-50 евро в месяц. Пособие по безработице Hartz IV станет частью базового дохода граждан.

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По-прежнему украинцы смогут въезжать в Германию без визы и находиться там до 90 дней без вида на жительство. Для получения разрешения на проживание для временной защиты необходимо подать заявление в течение 90 дней после первого въезда в страну. Принимают украинцев в 6 федеральных землях и селят в центрах для беженцев, пока не найдут лучшее временное жилье.

Чехия – выплаты гуманитарной помощи беженцам

С 1 января 2023 года в Чехии выплаты изменятся соответственно размеру измененного прожиточного минимума

В 2022 году гуманитарная помощь для украинцев составила 5000 крон. По новым нормам в 2023 году помощь для взрослых должна составлять 4860 крон, а для детей – 3490 крон.

Люди от 65 лет и взрослые с ограниченными возможностями получат 7290 крон, а дети с инвалидностью – 5235 крон.

В столице Словакии отменяют бесплатный проезд

В Братиславе с нового года отменяется бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте — украинцы с временной защитой лишатся права на бесплатный проезд в автобусах, электричках, троллейбусах.

Остается возможность пользоваться бесплатным общественным транспортом в день получения документов SLOVAK HELP или "Временное убежище" и в течение следующих 4 дней, которые являются стандартными по всей Словакии для железнодорожного и пригородного транспорта.

Бесплатный проезд в Риге продлили

Украинские беженцы в столице Латвии смогут бесплатно ездить до 30 июня 2023 в общественном транспорте. Это касается проезда в рижских трамваях, троллейбусах и автобусах.

Нидерланды – выплаты по-новому

В Нидерландах изменят выплаты для неработающих украинских беженцев. С 1 февраля 2023 года выплата ежемесячного пособия для всей семьи может быть снижена, если взрослый член семьи получает доход от работы или льгот.

Для возмещения расходов принимающим семьям на человека будут выделяться 93 евро в месяц. Эта сумма будет одинаковой для взрослых и детей.

Великобритания – вариантов жилья все меньше

Хотя в Британии 2023 условия для украинских беженцев официально не изменятся, вариантов для жилья становится все меньше, все больше украинцев оказываются на улице и обращаются за расселением к местной власти.

Приехать в страну по-прежнему можно будет по программе "Дома для Украины" – визу выдадут в случае, если в Британии найдется спонсор, который примет у себя дома украинцев на минимальный срок 6 месяцев. Также украинцы могут получить визу в Великобританию для воссоединения с уже временно проживающими членами семей, такую визу можно получить максимум на 3 года.

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