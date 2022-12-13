В какие страны Европы могут доехать украинцы поездами

Куда могут добраться украинцы по железной дороге

На сегодняшний день поездом украинцы могут доехать как минимум до шести стран Европы.

Какими поездами доехать до Польши

Поезд Одесса — Перемышль (036 Ш/Л)г отправляется из Одессы в 14:58 и следует через Хмельницкий, Тернополь и Львов. В конечный пункт прибывает в 6:30 на следующий день.

Киев — Варшава, по этому направлению курсируют сразу два поезда: 907К/908О и 067К/068Л. Первый отправляется из Киева в 17:27, следует через польские Хелм и Люблин, в Варшаву прибывает в 10:09. Второй курсирует по тому же маршруту, из Киева отправляется в 19:26, в Варшаву прибывает в 10:12.

Из Киева в Перемышль курсируют четыре разных рейса - это 053/054, 705/706, 715/716 и 89/90. Из Киева есть отправление в 11:01, в 19:46, 20:14 или 22:52.

Поезд Запорожье — Перемышль (032П/Д) отправляется со станции Запорожье-1 в 20:15 и прибывает в Перемышль в 15:18.

Как доехать до Венгрии и Австрии

Поезд 749 сообщением Киев — Будапешт — Вена следует через станции Стрый, Воловец, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кишуйсаллаш, Сольнок, Будапешт-Келенфельд, Дьер, Хедьешхалом. Отправка ежедневно из Киева в 12:57, прибытие в Будапешт в 8:20, а в Вену в 11:21.

Чем доехать до Чехии

В Чехию можно добраться с пересадкой по маршруту Киев — Прага с пересадкой в Перемышле. Поезд 715 отправляется из Киева в 8:30, из Перемышля в 20:48 поезд сообщения RJ 1000 следует в Чехию. Конечный пункт — Прага на следующий день утром в 8:55.

Как добраться до Словакии

Мукачево — Чоп — Кошице, по этому маршруту два поезда 960/961 и 962/963. Первый отправляется из Мукачево в 14:48, прибывает в конечный пункт в 18:17, второй отправляется в 18:16, а прибывает в 21:33.

Поезд Чоп — Чиерна-над-Тиссоу 8861/8860 отправляется из Чопа в 11:35, прибывает в конечный пункт в 11:46 на следующий день.

В Молдову поездом

Поезд Киев — Кишинев (351/352) отправляется из Киева в 17:02, следует через Винницу и прибывает в Кишинев в 10:38.

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