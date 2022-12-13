До яких країн Європи можуть доїхати українці потягами

Куди можуть дістатися українці залізницею

На сьогодні потягом українці можуть доїхати щонайменше до шести країн Європи.

Якими потягами доїхати до Польщі

Потяг Одеса — Перемишль (036 Ш/Л)г відправляється з Одеси о 14:58 та прямує через Хмельницький, Тернопіль та Львів. До кінцевого пункту прибуває о 6:30 наступного дня.

Київ — Варшава, за цим напрямком курсують одразу два потяги: 907К/ 908О та 067К/068Л. Перший відправляється з Києва о 17:27, прямує через польські Хелм та Люблін, до Варшави прибуває о 10:09. Другий курсує тим самим маршрутом, з Києва вирушає о 19:26, до Варшави прибуває о 10:12.

З Київа до Перемишля курсують чотири різні рейси це 053/054, 705/706, 715/716 та 89/90. З Києва є відправлення о 11:01, о 19:46, 20:14 або 22:52.

Потяг Запоріжжя — Перемишль (032П/Д) відправляється зі станції Запоріжжя-1 о 20:15 та прибуває до Перемишля о 15:18.

Як доїхати до Угорщини та Австрії

Потяг 749 сполученням Київ — Будапешт — Відень прямує через станції Стрий, Воловець, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кишуйсаллаш, Сольнок, Будапешт-Келенфельд, Дьйор, Хедьешхалом. Відправлення щоденно з Києва о 12:57, прибуття в Будапешт о 8:20, а у Відень об 11:21.

Чим доїхати до Чехії

До Чехії можна дістатися з пересадкою за маршрутом Київ — Прага з пересадкою у Перемишлі. Поїзд 715 вирушає з Києва о 8:30, з Перемишля о 20:48 потяг сполучення RJ 1000 прямує до Чехії. Кінцевий пункт — Прага наступного дня зранку о 8:55.

Як дістатися до Словаччини

Мукачево — Чоп — Кошице, за цим маршрутом є два потяги 960/961 та 962/963. Перший відправляється з Мукачево о 14:48, прибуває в кінцевий пункт о 18:17, другий відправляється о 18:16, а прибуває о 21:33.

Потяг Чоп — Чієрна-над-Тісоу 8861/8860 відправляється з Чопа об 11:35, прибуває до кінцевого пункту об 11:46 наступного дня.

До Молдови потягом

Потяг Київ — Кишинів (351/352) рушає з Києва о 17:02, прямує через Вінницю та прибуває до Кишинева о 10:38.

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