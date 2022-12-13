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До яких країн Європи можуть доїхати українці потягами

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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642
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До яких країн Європи можуть доїхати українці потягами

Потяги до Європи

Куди можуть дістатися українці залізницею

На сьогодні потягом українці можуть доїхати щонайменше до шести країн Європи.

Якими потягами доїхати до Польщі

  • Потяг Одеса — Перемишль (036 Ш/Л)г відправляється з Одеси о 14:58 та прямує через Хмельницький, Тернопіль та Львів. До кінцевого пункту прибуває о 6:30 наступного дня.
  • Київ — Варшава, за цим напрямком курсують одразу два потяги: 907К/ 908О та 067К/068Л. Перший відправляється з Києва о 17:27, прямує через польські Хелм та Люблін, до Варшави прибуває о 10:09. Другий курсує тим самим маршрутом, з Києва вирушає  о 19:26, до Варшави  прибуває о 10:12.
  • З Київа до Перемишля курсують чотири різні рейси це 053/054, 705/706, 715/716 та 89/90. З Києва є відправлення  о 11:01, о 19:46, 20:14 або 22:52.
  • Потяг Запоріжжя — Перемишль (032П/Д) відправляється зі станції Запоріжжя-1 о 20:15 та прибуває до Перемишля о 15:18.

Як доїхати до Угорщини та Австрії

  • Потяг 749 сполученням Київ — Будапешт — Відень прямує через станції Стрий, Воловець, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кишуйсаллаш, Сольнок, Будапешт-Келенфельд, Дьйор, Хедьешхалом. Відправлення щоденно з Києва о 12:57, прибуття в Будапешт о 8:20, а у Відень об 11:21.

Чим доїхати до Чехії

  • До Чехії можна дістатися з пересадкою за маршрутом Київ — Прага з пересадкою у Перемишлі. Поїзд 715 вирушає з Києва о 8:30, з Перемишля о 20:48 потяг сполучення RJ 1000 прямує до Чехії. Кінцевий пункт — Прага наступного дня зранку о 8:55.

Як дістатися до Словаччини

  • Мукачево — Чоп — Кошице, за цим маршрутом є два потяги 960/961 та 962/963. Перший відправляється з Мукачево о 14:48, прибуває в кінцевий пункт о 18:17, другий відправляється о 18:16, а прибуває о 21:33.
  • Потяг Чоп — Чієрна-над-Тісоу 8861/8860 відправляється з Чопа об 11:35, прибуває до кінцевого пункту об 11:46 наступного дня.

До Молдови потягом

  • Потяг Київ — Кишинів (351/352) рушає з Києва о 17:02, прямує через Вінницю та прибуває до Кишинева о 10:38.

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Дата публікації
Перегляди
642
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