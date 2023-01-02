Нападение из Беларуси – разведка оценила уровень угрозы для Украины

Пока опасности вторжения с территории Беларуси нет, но в то же время фиксируется наращивание сил.

Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, пока не наблюдаются сигналы того, что на севере в Беларуси готовится наступательная операция на Украину.

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"Пока опасности вторжения с территории Беларуси нет, но мы такой возможности не исключаем и постоянно наблюдаем за передислокацией российских подразделений", — заверил представитель ГУР.

Черняк говорит, что наблюдается наращивание усилий как на территории Беларуси, там сейчас передислоцируется часть войск 1-й танковой армии, так и на востоке Украины.

"То есть идет наращивание сил и средств. Они для того проводили мобилизацию, чтобы потом все это "пушечное мясо" бросить в бой", — добавил Черняк.

Что происходит в Беларуси

28 декабря стало известно, что Беларусь начала переводить армию на "военное время".

Мониторинговая группа "Белоруски Гаюн" 30 декабря сообщала, что в белорусский аэродром в Мачулищах прилетели 6 военно-транспортных самолетов Воздушно-космических сил РФ Ил-76МД. Они могли привезти как технику, так и мобилизованных россиян.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в тот же день, 30 декабря сообщил, что военные РБ и России готовятся к войне.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев предупреждает, что уровень угрозы наступления со стороны Беларуси растет. Военные, по его словам, следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

Впрочем, военный эксперт Сергей Грабский указывает, что передислокация армии РФ в Белоруссии происходит медленно. По его словам, это не свидетельствует о возможном сухопутном наступлении на территорию Украины в ближайшие несколько месяцев.

Российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей считает, что глава Кремля Владимир Путин рассматривает вариант удара из Беларуси, чтобы прервать поставки вооружения с Запада.

Оппозиционер объяснил, что останавливает Путина и Лукашенко от открытия второго фронта из Беларуси.

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