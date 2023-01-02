Напад з Білорусі - розвідка оцінила рівень загрози для України

Наразі небезпеки вторгнення з території Білорусі немає, але водночас фіксується нарощення сил.

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів у коментарі РБК-Україна.

За його словами, наразі не спостерігається сигналів того, що на півночі в Білорусі готується наступальна операція на Україну.

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"Наразі небезпеки вторгнення з території Білорусі немає, але ми такої можливості не виключаємо і постійно спостерігаємо за передислокацією російських підрозділів", - запевнив представник ГУР.

Водночас Черняк каже, що спостерігається нарощення зусиль як на території Білорусі, там зараз передислоковується частина військ 1-ї танкової армії, так і на сході України.

"Тобто йде нарощення сил та засобів. Вони для того проводили мобілізацію, щоб потім все це "гарматне м'ясо" кинути в бій", - додав Черняк.

Що відбувається у Білорусі

28 грудня стало відомо, що Білорусь почала переводити армію на "воєнний час".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" 30 грудня повідомляла, що до білоруського аеродрому в Мачулищах прилетіли 6 військово-транспортних літаків Повітряно-космічних сил РФ Іл-76МД. Вони могли привезти як техніку, так і мобілізованих росіян.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим того ж дня, 30 грудня повідомив, що військові РБ та Росії готуються до війни.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв попереджає, що рівень загрози наступу з боку Білорусі зростає. Військові, за його словами, стежать за ситуацією і вживають необхідних заходів.

Утім, військовий експерт Сергій Грабський вказує, що передислокація армії РФ у Білорусі відбувається повільно. За його словами, це не свідчить про можливий сухопутний наступ на територію України в найближчі кілька місяців.

Російський політичний аналітик, доктор історичних наук, професор Валерій Соловей вважає, що очільник Кремля Володимир Путін розглядає варіант удару з Білорусі, щоб перервати постачання озброєння із Заходу.

Опозиціонер пояснив, що зупиняє Путіна і Лукашенка від відкриття другого фронту з Білорусі.

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