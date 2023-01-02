Терористичний удар по Херсонщині: росіяни накрили вогнем Берислав

Сьогодні зранку, 2 січня, росіяни атакували центр Берислава – обстріляли міський ринок.

Про це повідомили в ОВА Херсонської області.

"Ймовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки. На цю хвилину відомо про 5 поранених. Троє людей перебувають у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня Херсонська область зазнала обстрілу з боку ЗС РФ, внаслідок чого постраждали 13-річний Ярослав і його 12-річна сестра. Хлопчик потрапив під ворожий обстріл двічі поспіль.

Загарбники обстріляли обласну дитячу клінічну лікарню. Це єдиний медичний заклад у Херсоні, де діти можуть отримати й отримують цілодобову допомогу лікарів. Саме по ньому вдарили ЗС РФ у перші хвилини 1 січня, випустивши приблизно сім снарядів.

Це не перший обстріл росіянами херсонських лікарень. 27 грудня вони завдали ударів по пологовому будинку. У той момент там перебували п'ять жінок, і народилися дві дитини.

У новорічну ніч Херсон залишився без подавання електроенергії через обстріл об'єкта критичної інфраструктури. Електрика зникла у центрі міста, мікрорайоні ХБК, Білозерці, Камишанах та приміських селах.

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