Террористический удар по Херсонщине: россияне накрыли огнем Берислав

Сегодня утром, 2 января, россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок.

Об этом сообщили в ОВА Херсонской области.

"Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки. На эту минуту известно о 5 раненых. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря Херсонская область подверглась обстрелам со стороны ВС РФ, в результате чего пострадали 13-летний Ярослав и его 12-летняя сестра. Мальчик попал под вражеский обстрел дважды.

Захватчики обстреляли областную детскую клиническую больницу. Это единственное медицинское учреждение в Херсоне, где дети могут получить и получают круглосуточную помощь врачей. Именно по нему ударили ВС РФ в первые минуты 1 января, выпустив около семи снарядов.

Это не первый обстрел россиянами херсонских больниц. 27 декабря они нанесли удары по роддому. В тот момент там находились пять женщин, и родились два ребенка.

В новогоднюю ночь Херсон остался без подачи электроэнергии из-за обстрелов объекта критической инфраструктуры. Электричество пропало в центре города, микрорайоне ХБК, Белозерке, Камышанах и пригородных селах.

Ни одного уцелевшего дома: что увидели люди в освобожденном селе Херсонщины

Читайте также: