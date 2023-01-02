ПВО сбила 100% дронов, которыми оккупанты ночью атаковали Украину – Игнат

Украинские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 100% вражеских беспилотников, которые российские оккупанты запустили по территории Украины в ночь на 2 января.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

Он отметил, что силы ПВО уничтожило все "шахеды", а еще два "Орлан-10" и Х-59.

Также Игнат рассказал, что в прошлую атаку россияне выпустили по Украине большее количество дронов.

"В прошлый раз не отличался тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства", – сказал он.

По его словам, "шахеды", как правило, улетают с восточного побережья Азовского моря.

Ночная атака России по Украине

Ночью 2 января российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар беспилотниками иранского производства "Shahed-131/136". ПВО уничтожило все "шахеды", которые запустили оккупанты, а еще два "Орлан-10" и Х-59. В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БПЛА уничтожены.

Над Киевом было сбито 22 воздушных цели.

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