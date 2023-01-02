ППО збила 100% дронів, якими окупанти вночі атакували Україну – Ігнат

Протягом останньої атаки росіяни випустили по Україні більшу кількість дронів.
Українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 100% ворожих безпілотників, які російські окупанти запустили по території України у ніч проти 2 січня.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він зазначив що сили ППО знищила всі "шахеди", а ще два "Орлан-10" та Х-59.
Також Ігнат розповів, що минулої атаки росіяни випустили по Україні більшу кількість дронів.
"Минулий раз не відрізнявся тим, що і тоді 100%, і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави", - сказав він.
За його словами, "шахеди", як правило, летять зі східного узбережжя Азовського моря.
Нічна атака Росії по Україні
Уночі 2 січня російські окупанти завдали по Україні масованого удару безпілотниками іранського виробництва "Shahed-131/136". ППО знищила всі "шахеди", які запустили окупанти, а ще два "Орлан-10" та Х-59. У результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені.
Над Києвом було збито 22 повітряних цілі.
Читайте також: