ППО збила 100% дронів, якими окупанти вночі атакували Україну – Ігнат

Українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 100% ворожих безпілотників, які російські окупанти запустили по території України у ніч проти 2 січня.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив що сили ППО знищила всі "шахеди", а ще два "Орлан-10" та Х-59.

Також Ігнат розповів, що минулої атаки росіяни випустили по Україні більшу кількість дронів.

"Минулий раз не відрізнявся тим, що і тоді 100%, і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави", - сказав він.

За його словами, "шахеди", як правило, летять зі східного узбережжя Азовського моря.

Нічна атака Росії по Україні

Уночі 2 січня російські окупанти завдали по Україні масованого удару безпілотниками іранського виробництва "Shahed-131/136". ППО знищила всі "шахеди", які запустили окупанти, а ще два "Орлан-10" та Х-59. У результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені.

Над Києвом було збито 22 повітряних цілі.

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