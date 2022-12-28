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Білорусь переводить армію на "воєнний час": що відомо

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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3106
Час на прочитання
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Білорусь переводить армію на "воєнний час": що відомо

Білоруська армія продовжує плеяду своїх нескінченних навчань, які кожного разу проходять під усе більш гучними "легендами".

На тлі постійних військових навчань Білорусь почала переводити армію на "воєнний час".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони РБ.

"Відповідно до плану раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності, затвердженого начальником управління служби військ Збройних Сил, у Мінській військовій комендатурі проводиться комплекс заходів щодо переведення з мирного на воєнний час", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Білорусі кажуть, що основна мета заходу - перевірка знань військовослужбовців та оцінка їхніх дій при приведенні військової частини у вищі ступені бойової готовності.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що наразі прикордонники не фіксують створення в Білорусі наступального угруповання, яке було б готове просто зараз вторгнутися до України.

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Дата публікації
Перегляди
3106
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