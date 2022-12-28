Беларусь переводит армию на "военное время": что известно

Армия Беларуси продолжает плеяду своих бесконечных учений, которые каждый раз проходят под все более громкими "легендами".

На фоне постоянных военных учений Беларусь начала переводить армию на "военное время".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РБ.

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мер по переводу с мирного на военное время", — говорится в сообщении.

В Минобороны Беларуси говорят, что основная цель мероприятия – проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что в настоящее время пограничники не фиксируют создание в Беларуси наступательной группировки, которая была бы готова прямо сейчас вторгнуться в Украину.

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