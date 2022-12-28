Россия пытается контратаковать на трех направлениях: эксперт о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются проводить контратаки против ВСУ на трех направлениях на Донбассе, накапливают там живую силу и технику.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"В моменте продвижения со стороны Сватового мы выходим фактически на уровень Старобельска, а это условные границы до начала российского широкомасштабного вторжения. Наступление со стороны Кременной — фактическое окружение российской группировки в агломерации этих промышленных городов. Следует говорить об определенной стратегической инициативе Вооруженных сил Украины на двух сверхважных направлениях", — отметил он.

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Пользуясь случаем, эксперт опроверг информацию британских таблоидов и Института изучения войны, сообщающих о так называемой оперативной паузе на фронте.

"Никакой оперативной паузы нет. Россияне накапливают личный состав и технику на Кременском и Сватовском направлениях. Более того – по сообщению Генштаба ВСУ, россияне пытаются контратаковать на трех направлениях. Это соответственно Лиманское направление и направления Кременное и Сватово", — подчеркнул Снегирев.

Также он сообщил, что на оккупированных территориях Луганской области зафиксирована передислокация отдельных подразделений 76-й дивизии вооруженных сил РФ, город постоянной дислокации Псков.

"Это воздушно-десантная дивизия. Фактически наиболее боеспособные подразделения. Кроме того, зафиксирована передислокация новейших разработок российского ВПК. Речь идет о боевой машине поддержки танка, более известной как "Терминатор". Передислокация тяжелых огнеметных систем ТОС 1А "Солнцепек". О какой оперативной паузе они говорят?" – сказал военный эксперт.

Снегирев добавил, что россияне прекрасно понимают возможные сценарии со стороны ВСУ:

"Это наступление на Сватовском направлении, район Нижней Дуванки, и соответственно Кременная. Тем более, что боевые действия продолжаются в 2-5 км от этого населенного пункта".

Напомним, Дмитрий Снегирев также рассказал, что одновременное продвижение ВСУ и в Кременной, и в районе Сватового фактически создает условия для оперативного окружения российской группировки, которая сосредоточена в конгломерате крупных городов: Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Попасная. По разным оценкам, там могут оказаться в окружении 15-30 тысяч россиян.

На сегодняшний день в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай надеется, что ВСУ смогут освободить всю Луганскую область в 2023 году.

По информации Гайдая, украинским военным осталось несколько километров до Кременной, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

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