На войне за Украину погиб доброволец из Австралии

На войне в Украине против российских оккупантов погиб доброволец из Австралии Сейдж О'Доннелл.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление его матери.

"Сейдж О'Доннелл погиб в бою, защищая свободу украинского народа. Друзья и семья очень любили Сейджа. Нам будет очень не хватать его юмора, доброго сердца, ценностей и смеха. Мы опустошены недавней потерей Сейджа", — говорится в заявлении.

В сообщении не указано, где и когда погиб доброволец. МИД Австралии уверяет, что оказывает консульскую помощь семье бойца.

Как сообщалось, 24 декабря в боях на Бахмутском направлении погиб житель Полтавщины Валерий с позывным "Чича". Защитник получил осколочные ранения во время выполнения боевых задач.

Напомним, ранее на фронте во время эвакуации раненых погиб медик-добровольец "Госпитальеров" "Нико", приехавший из Швеции спасать жизнь наших защитников.

Ранее 25-летняя парамедик Екатерина, которая под вражескими пулями спасает жизнь других ценой собственной, рассказала о боли потерь, страхах и вызовах и гендерных стереотипах на войне. Ее рассказ доступен по этой ссылке.

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