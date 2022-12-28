Ленивые отбивные: быстрый рецепт

Долго жарить отбивные не нужно – они выйдут сухими.
Этот рецепт быстрых и вкусных куриных отбивных, которые не нужно отбивать. Они готовятся из нежного филе и получаются очень сочными.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- яйца – 2 шт.
- репчатый лук – 1 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- крупа манная – 2 ст. л.
- крахмал – 1ст. л.
- паприка по – вкусу
- перец черный молотый и соль
- чеснок – 3 зубчика
- растительное масло (для жарки)
Приготовление:
Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите и также нарежьте кубиками, чеснок выдавите через пресс. В миску переложите измельченное филе, лук, яйца, манку, крахмал, майонез, паприку, перец, чеснок, соль. Все перемешайте и поставьте в холодильник на час. На раскаленную сковороду добавьте растительное масло. Выкладывайте массу по одной столовой ложке. Жарьте отбивные с обеих сторон до румяной корочки.
Советы:
- Майонез можно заменить сметаной.
- Крахмал можно использовать любой.
- Долго жарить отбивные не стоит, чтобы они не получились сухими.
Читайте также:
- Мясорубка не понадобится: рецепт рубленых куриных котлет с сыром и помидорами
- Капустные котлеты с фаршем: рецепт вкусного и легкого блюда
- Салат с курицей, ананасом и грибами: простой рецепт