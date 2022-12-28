Ліниві відбивні: швидкий рецепт

Довго смажити відбивні не потрібно – вони вийдуть сухими.
Це рецепт швидких та смачних курячих відбивних, які не потрібно відбивати. Вони готуються з ніжного філе та виходять дуже соковитими.
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г;
- яйця – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- майонез – 2 ст. л;
- крупа манна – 2 ст. л;
- крохмаль – 1 ст. л;
- паприка за смаком;
- перець чорний мелений і сіль;
- часник – 3 зубчики
- олія (для смаження);
Приготування:
Куряче філе наріжте дрібними кубиками. Цибулю очистіть і наріжте кубиками, часник вичавіть через прес. У миску перекладіть подрібнене філе, цибулю, яйця, манку, крохмаль, майонез, паприку, перець, часник, сіль. Все перемішайте та поставте в холодильник на годину. На розпечену сковороду додайте олію. Викладайте масу по одній столовій ложці. Смажте відбивні з обох боків до рум'яної скоринки.
Поради:
- Майонез можна замінити сметаною.
- Крохмаль можна використовувати будь-який.
- Довго смажити відбивні не варто, щоб вони не вийшли сухими.
Читайте також:
- М'ясорубка не знадобиться: рецепт рубаних курячих котлет із сиром та помідорами
- Капустяні котлети з фаршем: рецепт смачної та легкої страви
- Салат з куркою, ананасом та грибами: простий рецепт