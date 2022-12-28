Ліниві відбивні: швидкий рецепт

Довго смажити відбивні не потрібно – вони вийдуть сухими.

Це рецепт швидких та смачних курячих відбивних, які не потрібно відбивати. Вони готуються з ніжного філе та виходять дуже соковитими.

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

яйця – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

майонез – 2 ст. л;

крупа манна – 2 ст. л;

крохмаль – 1 ст. л;

паприка за смаком;

перець чорний мелений і сіль;

часник – 3 зубчики

олія (для смаження);

Приготування:

Куряче філе наріжте дрібними кубиками. Цибулю очистіть і наріжте кубиками, часник вичавіть через прес. У миску перекладіть подрібнене філе, цибулю, яйця, манку, крохмаль, майонез, паприку, перець, часник, сіль. Все перемішайте та поставте в холодильник на годину. На розпечену сковороду додайте олію. Викладайте масу по одній столовій ложці. Смажте відбивні з обох боків до рум'яної скоринки.

Поради:

Майонез можна замінити сметаною.

Крохмаль можна використовувати будь-який.

Довго смажити відбивні не варто, щоб вони не вийшли сухими.

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