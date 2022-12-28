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Ліниві відбивні: швидкий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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516
Час на прочитання
1 хв
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Ліниві відбивні: швидкий рецепт

Фото: Credits

Довго смажити відбивні не потрібно – вони вийдуть сухими.

Це рецепт швидких та смачних курячих відбивних, які не потрібно відбивати. Вони готуються з ніжного філе та виходять дуже соковитими.

Інгредієнти:

  • куряче філе – 500 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • майонез – 2 ст. л;
  • крупа манна – 2 ст. л;
  • крохмаль – 1 ст. л;
  • паприка за смаком;
  • перець чорний мелений і сіль;
  • часник – 3 зубчики
  • олія (для смаження);

Приготування:

Куряче філе наріжте дрібними кубиками. Цибулю очистіть і наріжте кубиками, часник вичавіть через прес. У миску перекладіть подрібнене філе, цибулю, яйця, манку, крохмаль, майонез, паприку, перець, часник, сіль. Все перемішайте та поставте в холодильник на годину. На розпечену сковороду додайте олію. Викладайте масу по одній столовій ложці. Смажте відбивні з обох боків до рум'яної скоринки.

Поради:

  • Майонез можна замінити сметаною.
  • Крохмаль можна використовувати будь-який.
  • Довго смажити відбивні не варто, щоб вони не вийшли сухими.

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Дата публікації
Перегляди
516
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