На війні за Україну загинув доброволець із Австралії

На війні в Україні проти російських окупантів загинув доброволець із Австралії Сейдж О'Доннелл.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву його матері.

"Сейдж О'Доннелл загинув у бою, захищаючи свободу українського народу. Друзі та сім'я дуже любили Сейджа. Нам дуже не вистачатиме його гумору, доброго серця, цінностей і сміху. Ми спустошені нещодавньою втратою Сейджа", - йдеться у заяві.

У повідомленні не вказано, де і коли загинув доброволець. МЗС Австралії запевняє, що надає консульську допомогу сім'ї бійця.

Як повідомлялося, 24 грудня у боях на Бахмутському напрямку загинув мешканець Полтавщини Валерій із позивним "Чічя". Захисник отримав осколкові поранення під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, раніше на фронті під час евакуації поранених загинув медик-доброволець "Госпітальєрів" "Ніко", який приїхав зі Швеції рятувати життя наших захисників.

Раніше 25-річна парамедикиня Катерина, яка під ворожими кулями рятує життя інших ціною власного, розповіла про біль втрат, страхи і виклики та гендерні стереотипи на війні. Її розповідь доступна за цим посиланням.

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