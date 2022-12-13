На фронті загинув доброволець "Госпітальєрів", який приїхав зі Швеції рятувати захисників України

"Ніко" покинув своє життя у Швеції і зголосився поїхати на війну - боротися за незалежність України.

На фронті під час евакуації поранених загинув медик-доброволець "Госпітальєрів" "Ніко", який приїхав зі Швеції рятувати життя наших захисників.

Про це повідомляють у медичному добровольчому батальйоні "Госпітальєри".

Відомо, що доброволець потрапив у смертельну ДТП - евакуаційне авто "Госпітальєрів" зіткнулося із бойовою машиною піхоти, покинутою серед дороги.

На жаль, "Ніко" через важкі травми загинув. Ще двоє "госпітальєрів" з його екіпажу проходять обстеження.

Вказується, що ДТП сталася просто під час евакуації поранених бійців із "нуля".

"Він був юним хлопцем, та, приїхавши зі Швеції, він зголосився стати медиком-добровольцем та рятувати життя на фронті. Вічна слава тим, хто, не будучи українцями, кидають своє комфортне життя та їдуть до нас. Їдуть на війну за нашу незалежність. За нашу ідентичність. Вічна слава", - пишуть у батальйоні "Госпітальєри".

Прощання з "Ніко" відбудеться сьогодні, 13 грудня, о 14.00 на Михайлівській площі.

Як повідомлялося, у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України від російських окупантів.

Як працюють і в яких умовах живуть "госпітальєри", що найважче у війні і що мотивує – розповіла парамедикиня Орися.

Нагадаємо, 25-річна парамедикиня Катерина, яка під ворожими кулями рятує життя інших ціною власного, розповіла про біль втрат, страхи і виклики та гендерні стереотипи на війні. Її розповідь доступна за цим посиланням.

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