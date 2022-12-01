Сили оборони України встановили за місяць рекорд зі знищення російських окупантів - Міноборони

Українські захисники за місяць "закобзонили" 17 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

"Новий рекорд Сил нашої Оборони. За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни", - йдеться в повідомленні.

Також українські захисники провели вдалу "демілітаризацію" російської військової техніки. Так, було знищено протягом місяця:

• танки: 217

• бойові бронемашини: 376

• артсистеми: 174

• РСЗВ: 12

• кошти ППО: 13

• літаки: 4

• гелікоптери: 4

• БПЛА: 147

• крилаті ракети: 134

• автотехніка та автоцистерни: 298

• спецтехніка: 9

Нагадаємо, що загальні втрати РФ у війні проти Україги від 24 лютого перевалили за 89 тисяч. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 560 окупантів.

У Міноборони України також заявили, що мобілізація в РФ не змінила істотно ситуацію на фронті. "Мобіки" уникають бойових зіткнень, а через шалені втрати професійний рівень російської армії суттєво знизився.

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