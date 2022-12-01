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Сили оборони України встановили за місяць рекорд зі знищення російських окупантів - Міноборони

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Сили оборони України встановили за місяць рекорд зі знищення російських окупантів - Міноборони

Фото: Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

Українські захисники за місяць знищили рекордну кількість російських загарбників.

Українські захисники за місяць "закобзонили" 17 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

"Новий рекорд Сил нашої Оборони. За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни", - йдеться в повідомленні.

Також українські захисники провели вдалу "демілітаризацію" російської військової техніки. Так, було знищено протягом місяця:
• танки: 217
• бойові бронемашини: 376
• артсистеми: 174
• РСЗВ: 12
• кошти ППО: 13
• літаки: 4
• гелікоптери: 4
• БПЛА: 147
• крилаті ракети: 134
• автотехніка та автоцистерни: 298
• спецтехніка: 9

Нагадаємо, що загальні втрати РФ у війні проти Україги від 24 лютого перевалили за 89 тисяч. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 560 окупантів.

У Міноборони України також заявили, що мобілізація в РФ не змінила істотно ситуацію на фронті. "Мобіки" уникають бойових зіткнень, а через шалені втрати професійний рівень російської армії суттєво знизився.

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Дата публікації
Перегляди
1602
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