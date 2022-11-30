Не 100 тисяч: Арестович озвучив втрати України на війні з РФ

За його словами, втрати України у війні з РФ становлять "від 10 до 20 тис. загиблих військових".

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у війні загинуло уже понад 10 тис. українських захисників.

Про це він сказав у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

Арестович відреагував на заяву глави Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка припустилася неточностей коментуючи втрати України у війні з РФ. За його словами, йдеться про понад 10 тис. вбитих українських захисників і є "багато поранених – десятки тисяч". Це всі Сили оборони, а не лише ЗСУ.

"Пам'ятаєте, генерал Залужний у серпні назвав цифру у 9 тис. загиблих. Вона з тих пір не дуже змінилася. Співвідношення вбитих українських військових до російських – щонайменше 1 до 7. Ніяких 100 тисяч загиблих українських військових нема. Я ніколи б не назвав це число, тримали б ми його в таємниці, але раз вже помилилася президент Єврокомісії, на це доводиться публічно реагувати. Російські втрати у вісім разів більші", – сказав радник ОП.

Арестович додав, що в Україні більшість поранених – 96% – повертаються у стрій. На відміну від Росії, де співідношення убитих і поранених 1 до 1 або до 1,5 через погану систему медичного забезпечення і відсутність засобів першої медичної допомоги в окупантів.

Пізніше, у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним радник ОП уточнив, що втрати України у війні з РФ становлять "від 10 до 20 тис. загиблих військових". Точну цифру він назвати відмовився.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що втрати українських військових нібито склали 100 тисяч осіб убитими. Пізніше в Єврокомісії пояснили помилку своєї очільниці, заявивши, що ця цифра була взята із зовнішніх джерел і стосувалася втрат убитими і пораненими та "була покликана показати жорстокість Росії".

В Офісі президента заявили, що достовірну інформацію про втрати України має озвучувати лише Головнокомандувач, Міністр оборони або Верховний Головнокомандувач України.

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що РФ втратила у війні проти України 200 тисяч військових, з них 90 тисяч убитими.

22 серпня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що майже 9 тисяч українських героїв загинули на війні з РФ