Росія втратила у війні проти України 200 тисяч військових - Подоляк

За даними Генштабу ЗСУ, з боку армії РФ втрати складають 90 тисяч вбитими.

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила майже 200 тисяч військових, з них 90 тисяч є вбитими.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк із посилання на Генштаб та ГУР.

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"На сьогодні з боку армії РФ втрати складають 90 тисяч вбитими. Це незворотні втрати, які включають санітарні втрати. Це дезертири, які здалися в полон, важко поранені, безвісти зниклі, люди з ампутованими кінцівками і так далі. Ця цифра близька до 200 тис.",- сказав Подоляк.

Він додав, що у Росії не припиняється прихована мобілізація, аби компенсувати ці втрати.

"Це дуже важливі параметри, якщо паралельно із втрати російської армії у 200 тисяч, тоді стає зрозумілим, чому (Путін - ред.) оголошував часткову мобілізації, а також йд мобілізація, яка не зупинялася", - пояснив радник керівника ОП.

Втрати України у війні проти РФ

Нагадаємо, 30 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу заявила, що втрати українських військових нібито склали 100 тисяч осіб убитими.

В Офісі президента відреагували та заявили, що достовірну інформацію про втрати України має озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.

Згодом заступниця головного речника Єврокомісії та директорка з питань політичної комунікації Дана Спінант пояснила помилку очільниці ЄК. Вона повідомила, що оцінка, озвучена фон дер Ляєн, взята із зовнішніх джерел і повинна була стосуватися втрат убитими і пораненими та "була покликана показати жорстокість Росії".

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