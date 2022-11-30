Вашингтон працює над передаванням ППО Україні - Блінкен

Сполучені Штати Америки та союзники по НАТО зосереджені на постачанні до України систем протиповітряної оборони.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у коментарі CNN.

"Зараз ми дуже зосереджені на системах протиповітряної оборони, і не лише ми, багато інших країн", - сказав Блінкен.

За його словами, країни працюють над тим, щоб українські захисники отримали системи ППО якнайшвидше. Крім того, аби ЗСУ були навчені максимально ефективно їх використовувати та обслуговувати.

На запитання, чи поставить американське Міноборони Україні систему протиракетної оборони Patriot, Блінкен ствердно не відповів. Втім, держсекретар наголосив, що Пентагон працює над тим, щоб "у будь-який момент часу українці мали найефективніші системи, щоб впоратися з загрозою, з якою вони стикаються".

Patriot для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ веде переговори з союзниками щодо передавання американських систем протиповітряної оборони. З його слів, діалог зрушив із мертвої точки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг каже, що поки остаточне рішення про постачання американських систем ППО ще не ухвалили. Втім, в Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Натомість Пентагон нібито зараз не планує передавати Україні Patriot. Мовляв, системи вимагають тривалої та серйозної підготовки обслуговуючого персоналу.

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