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У Пентагоні заявили, що поки не планують передачу Україні систем Patriot

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У Пентагоні заявили, що поки не планують передачу Україні систем Patriot

Фото: Архів

Системи вимагають тривалої та серйозної підготовки обслуговуючого персоналу

Міністерство оборони США поки не планує розпочати поставки систем Patriot для захисту українського неба від російських ракетних атак.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, передає Голос Америки.

Він зазначив, що протиповітряна оборона України залишається у пріоритеті Міноборони США та союзників Вашингтона. "Що ж стосується батарей Patriot зі США — зараз ми не плануємо постачати батареї Patriot до України", - сказав посадовець.

Водночас він зазначив, що якщо якісь країни захоче передати Україні свої системи Patriot, то це буде суверенне рішення держав. Райдер зазначив, що якщо системи захоче передати країна НАТО, то такий шаг вимагатиме обговорення членів альянсу.

"Знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, якими є оборонні потреби України, і задовольнити їх", - сказав речник Пентагону.

Він додав, що системи Patriot, чи буль яка сучасна військова техніка, вимагають досить суттєвої підтримки, обслуговування і тренування, тому у США враховують ці фактори, коли йдеться про поставки зброї для України.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав надати Україні Patriot, F-16, Leopard.

Також ми інформували, що якщо Україна отримає американські зенітні ракетні комплекси Patriot, тоді вона зможе захистити до 120 кілометрів фронту.

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Дата публікації
Перегляди
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