Вашингтон работает над передачей ПВО Украине — Блинкен

Поддерживают США и другие страны.
Соединенные Штаты Америки и союзники по НАТО сосредоточены на поставках в Украину систем противовоздушной обороны.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии CNN.
"Сейчас мы очень сосредоточены на системах противовоздушной обороны, и не только мы, многие другие страны", — сказал Блинкен.
По его словам, страны работают над тем, чтобы украинские защитники получили системы ПВО как можно быстрее. Кроме того, чтобы ВСУ были научены максимально эффективно их использовать и обслуживать.
На вопрос, поставит ли американское Минобороны Украине систему противоракетной обороны Patriot, Блинкен утвердительно не ответил. Впрочем, госсекретарь подчеркнул, что Пентагон работает над тем, чтобы "в любой момент времени у украинцев были самые эффективные системы, чтобы справиться с угрозой, с которой они сталкиваются".
Patriot для Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с союзниками по передаче американских систем противовоздушной обороны. По его словам, диалог сдвинулся с мертвой точки.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что пока окончательное решение о поставках американских систем ПВО еще не было принято. Впрочем, в Альянсе продолжаются дискуссии на этот счет.
Пентагон якобы сейчас не планирует передавать Украине Patriot. Мол, системы требуют длительной и серьезной подготовки обслуживающего персонала.
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