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Много ли ракет Россия могла взять в Беларуси: в ГУР рассказали

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Много ли ракет Россия могла взять в Беларуси: в ГУР рассказали

Фото: Faktisk

Запасов в РФ еще достаточно, чтобы наносить удары своим собственным вооружением.

Из Беларуси в течение двух месяцев РФ прежде всего вывозила артиллерийские боеприпасы. Данных по вывозу с территории Беларуси тех же ракет "Точка-У" нет.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

По его словам, запасов в РФ еще достаточно, чтобы наносить удары своим собственным вооружением.

"Но мы знаем, что продолжаются переговоры с другими странами", — отметил Скибицкий.

Ранее сообщалось, что в РФ все еще продолжается изготовление ракет "Калибр", "Искандер" и Х-101, несмотря на санкции.

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Дата публикации
Просмотры
150
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