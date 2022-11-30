ФБР устроило обыски на яхте Медведчука – СМИ

США обвиняют Медведчука и его жену в отмывании денег.

ФБР США провело обыски на арестованной 92-метровой яхте Royal Romance в Хорватии, принадлежащей пророссийскому политику Виктору Медведчуку.

Об этом сообщило хорватское издание Jutarnji List.

Обыски прошли еще 20 ноября без огласки и очень тайно. ФБР получило на это соответствующее разрешение от окружного суда города Сплит.

"Это подтвердил судья и представитель окружного суда Сплита Динко Мешин. Ордер на обыск был выдан 15 ноября по запросу Министерства юстиции США", – говорится в опубликованной информации.

Отмечается, что это было "секретное судебное разбирательство", поэтому судья не смог озвучить подробности. Известно лишь, что в разрешении на обыск были указаны имена Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Напомним, что США обвиняют этих супругов в отмывании денег.

Напомним, что в апреле суд Львова передал эту яхту Медведчука в распоряжение Агентств по розыску и управлению активами Украины.

Что известно о делах Медведчука

Кум российского президента Виктор Медведчук был задержан в апреле в Украине при попытке побега за пределы государства.

Политик находился под стражей по подозрению в госизмене и содействии терроризму. Наказание за это – до 15 лет тюрьмы. Было арестовано и его имущество.

По данным украинской разведки, именно Медведчука РФ планировала назначить председателем Верховной Рады в случае оккупации Киева.

В сентябре на Медведчука обменяли 200 украинских военнопленных, удерживаемых Россией. К этому моменту политик уже дал все возможные показания следствию.

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