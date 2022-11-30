ФБР влаштувало обшуки на яхті Медведчука – ЗМІ

США звинувачують Медведчука та його дружину у відмиванні грошей.

ФБР США провело обшуки на заарештованій 92-метровій яхті Royal Romance у Хорватії, що належить проросійському політику Віктору Медведчуку.

Про це повідомило хорватське видання Jutarnji List.

Обшуки відбулися ще 20 листопада без розголосу і дуже таємно. ФБР отримало на це відповідний дозвіл відокружного суду міста Спліт.

"Це підтвердив суддя та представник окружного суду Спліта Дінко Мешин. Ордер на обшук було видано 15 листопада на запит Міністерства юстиції США", – йдеться в опублікованій інформації.

Зазначається, що це був "секретний судовий розгляд", тому суддя не зміг озвучити подробиці. Відомо лише, що в дозволі на обшук були вказані імена Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Нагадаємо, що США звинувачують це подружжя у відмиванні грошей.

Нагадаємо, що в квітні суд Львова передав цю яхту Медведчука в розпорядження Агентствв з розшуку і управління активами України.

Що відомо про справи Медведчука

Кума російського президента Віктора Медведчука було затримано у квітні в Україні під час спроби втечі за межі держави.

Політик перебував під вартою за підозрою в держзраді та сприянні тероризму. Покарання за це – до 15 років в'язниці. Було арештовано і його майно.

За даними української розвідки, саме Медведчука РФ планувала призначити головою Верховної Ради в разі окупації Києва.

У вересні на Медведчука обміняли 200 українських військовополонених, утримуваних Росією. До цього моменту політик вже дав усі можливі свідчення слідству.

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