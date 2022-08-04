Медведчуку подовжили термін тримання під вартою

Личаківський райсуд Львова 3 серпня подовжив термін тримання під вартою екснардепа Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді та сприянні тероризму.

Так, Медведчук перебуватиме під вартою щонайменше до 19 вересня.

Про це свідчить відповідне рішення суду.

"Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року", – йдеться в повідомленні суду.

Нагадаємо, новоспечений генпрокурор Андрій Костін повідомив, що одна з кримінальних справ, у якій фігурує Медведчук, вже перебуває на стадії судового розгляду.

Костін також заявив, що до кінця року можуть бути вже винесені вироки у справах Медведчука.

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