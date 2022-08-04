Чоловік Руслани Писанки про повернення до України: "Скоро будемо вдома"

Чоловік акторки та ведучої Руслани Писанки Ігор Ісаков повідомив, як просуваються справи з його поверненням з прахом зірки до України.

Чоловік Руслани Писанки, яка померла 19 липня, Ігор Ісаков розповів, коли планує повертатися до України, аби поховати зірку.

За словами Ігоря, він наразі завершує питання з усіма необхідними документами та вже скоро приїде додому. Про це Ісаков розповів на своїй сторінці у Facebook:

"От такі у нас справи сьогодні. Був у нашому консульстві сьогодні... Дякую працівникам за допомогу та оперативність. Тож вже розуміння, що майже все зроблено. Залишився один маленький, але важливий папірець. Скоро будемо вдома", - повідомив Ісаков.

Руслана Писанка з чоловіком / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Нагадаємо, що 2 серпня з Русланою Писанкою попрощалися у місті Кайзерслаутерн, Німеччина. Як відомо, саме у Німеччині зірка провела свої останні дні. З початком повномасштабного вторгнення РФ до України Писанка поїхала до Німеччини, де лікувала рак.

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