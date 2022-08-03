Лідія Таран про страх повертатися до України: "Місце, де я придбала квартиру, виявилося невдалим"

Ведуча ТСН і кураторка проєкту "Здійсни мрію" Лідія Таран, з початку повномасштабного вторгнення РФ до України разом з донькою Василиною поїхала до Франції.

Днями, вперше за п'ять місяців війни, Лідія Таран приїхала до України. Вона поділилася кадрами свого ЖК в Києві, у який вже тричі потрапляли ракети російських окупантів.

Таран зізналася, що не квапиться повертатися до України, адже не впевнена, що російські війська знову не влучать у її житловий комплекс:

"Я маю щоденний страх за близьких. Швидше, це констатація факту. Тому що місце, де я придбала квартиру, виявилося дуже невдалим. Мій будинок розташований біля заводу Артема, об'єкта, по якому постійно намагаються потрапити російські ракети. Туди прилітало вже тричі, були людські жертви, і, в принципі, немає жодної гарантії, що не прилетить ще вчетверте і вп'яте", - сказала Таран, пише НВ.

Лідія Таран днями ненадовго приїхала до України і показала свій ЖК після обстрілу російськими окупантами / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Лідія Таран на тлі її зруйнованого окупантами ЖК / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Також ведуча розповіла, що у Франції з донькою мешкає у невеличкому містечку Нансі. За словами Лідії, донька доволі швидко адаптувалася і вже, навіть, вставляє в українську мову французькі слова. Василина знайшла собі друзів, їздить сама до коледжу.

Лідія Таран з донькою Василиною / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Лідія Таран з донькою Василиною / Фото: instagram.com/lidiyataran

Таран також поділилася, що найважче у зануренні до французького середовища виявилося те, що там надто все спокійно та розмірено.

"Напевне, усвідомлення, наскільки все спокійно і розмірено тут – це нам дається найважче. Ми живемо в невеличкому містечку Нансі, і ніби знаходимось вже доволі давно, але постійно хочеться прискорити темп життя, який для французів абсолютно нормальний, а для нас вважається аномально повільним. Прискорити в усьому: в тому, як відповідають на листи поштою, як можуть слати спочатку картку, а потім пін-код до неї через два тижні. Не поспішаючи, можуть в принципі відповідати на будь-які листи за кілька днів. Всі проблеми з документацією, все те, що в нас вирішується доволі швидко, тут займає час — якісь абонементи, проїзні на транспорт тощо", - розповіла Таран.

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