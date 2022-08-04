Може перевозити іранські БПЛА: до Білорусі прибув дивний літак РФ

У Мережі вивчили маршрут Іл-76. Російський літак, за відкритими даними, вилетів з Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії. Потім попрямував до Білорусі.

Міноборони Білорусі показало прибуття російського військово-транспортного літака на аеродром в Мачулищах, на якому, на думку OSINT-дослідників, перевозили іранські ударні дрони.

У Мережі вивчили маршрут Іл-76. Російський літак, за відкритими даними, вилетів з Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії. Потім попрямував до Білорусі.

Про це повідомляє УНІАН.

У контексті недавніх заяв про передачу Тегераном РФ бойових БПЛА, розслідувачі припустили, що саме у цьому літаку перевозили дрони.

Пізніше в Telegram Міноборони Білорусі підтвердили прибуття Іл-76. Вказується, що представники Генштабу ресспубліки зустрічали "хлібом і сіллю" російських військових, найманців з В'єтнамі, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Сирії, Малі і т. д.

Бійці нібито візьмуть участь у конкурсі "Впевнений прийом".

Разом з фото військових білоруське міноборони виклало кадри самого вантажу.

Водночас у Telegram Беларускі Гаюн активісти звертають увагу на ще один анонсований раніше режимом Лукашенка захід: навчання "Восток-2022", згідно з якими частину білоруських військових відправлять на навчання до Росії.

Ексклюзив ТСН: інтерв'ю з військовим, який збиває російські крилаті ракети