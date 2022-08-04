Закликав коритись окупантам: у Дніпрі під суд відправили місцевого зрадника

Вихваляв "рускій мір", після чого пішов під суд. Інтернет-агітатору, що підтримував окупанта, оголосили вирок у Дніпрі.

У Дніпрі під суд відправили "шанувальника" окупантів. Місцевий мешканець активно просував у соцмережах антиукраїнський контент.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Також читайте У Києві пройшов мітинг після масового вбивства росіянами полонених в Оленівці

Зокрема, підтримував широкомасштабне вторгнення і закликав коритись окупантам. В СБУ кажуть - у його сторінок була кількатисячна аудиторія. Під час обшуку в запроданця також знайшли вибухонебезпечні предмети.

Суд визнав його винним у зазіханні на територіальну цілісність України та незаконне поводженні з боєприпасами. І засудив до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Але врахувавши співпрацю зі слідством - чоловіка відпустили і призначили два роки випробовчого періоду.

Нагадаємо, що хвиля масових замінувань прокотилась Україною.

Читайте також: