Закликав коритись окупантам: у Дніпрі під суд відправили місцевого зрадника

Вихваляв "рускій мір", після чого пішов під суд. Інтернет-агітатору, що підтримував окупанта, оголосили вирок у Дніпрі.
У Дніпрі під суд відправили "шанувальника" окупантів. Місцевий мешканець активно просував у соцмережах антиукраїнський контент.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Зокрема, підтримував широкомасштабне вторгнення і закликав коритись окупантам. В СБУ кажуть - у його сторінок була кількатисячна аудиторія. Під час обшуку в запроданця також знайшли вибухонебезпечні предмети.
Суд визнав його винним у зазіханні на територіальну цілісність України та незаконне поводженні з боєприпасами. І засудив до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Але врахувавши співпрацю зі слідством - чоловіка відпустили і призначили два роки випробовчого періоду.
Нагадаємо, що хвиля масових замінувань прокотилась Україною.
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