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Закликав коритись окупантам: у Дніпрі під суд відправили місцевого зрадника

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Закликав коритись окупантам: у Дніпрі під суд відправили місцевого зрадника

Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Вихваляв "рускій мір", після чого пішов під суд. Інтернет-агітатору, що підтримував окупанта, оголосили вирок у Дніпрі.

У Дніпрі під суд відправили "шанувальника" окупантів. Місцевий мешканець активно просував у соцмережах антиукраїнський контент.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Зокрема, підтримував широкомасштабне вторгнення і закликав коритись окупантам. В СБУ кажуть - у його сторінок була кількатисячна аудиторія. Під час обшуку в запроданця також знайшли вибухонебезпечні предмети. 

Суд визнав його винним у зазіханні на територіальну цілісність України та незаконне поводженні з боєприпасами. І засудив до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Але врахувавши співпрацю зі слідством - чоловіка відпустили і призначили два роки випробовчого періоду.

Нагадаємо, що хвиля масових замінувань прокотилась Україною.

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