Чи дійсно Росія планує захопити Харків: військовий експерт відповів

Війська Російської Федерації, які перебувають на Харківському напрямку, будуть імітувати масований наступ.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи перебіг війни Росії проти України, в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

За його словами, Харків взяти окупантам не вдасться.

"Про взяти Харків - нема мови. Річ у тім, що вони будуть імітувати масований наступ. А вже наскільки цей наступ матиме успіх... Можливо, на окремих ділянках фронту вони матимуть тактичні успіхи, можуть продавати нашу оборону і просунутися десь на кілька кілометрів. Але не більше. Зважаючи на те військо, яке вони накопичили на сьогоднішній день, і з того, що не 24 лютого сьогодні – ми розгорнуті і готові до зустрічі, то я не думаю, що вони розмірковують навіть про оперативний успіх, вони розраховують на тактичний успіх", – каже експерт.

За словами Жданова, ілюзія полягає в масштабності – декілька напрямків одночасно.

"І складається враження, що вони пішли у наступ: що робити, куди бігти, де захищатися, з якого боку тримати оборону? Ось головна мета. Плюс інформаційні вкиди, як сказав голова Харківської ОДА, що "завтра візьмуть Харків". Чим вони візьмуть Харків? Ви ще дійдіть до Харкова. Ви до Харкова не змогли дійти навіть у березні: до кільцевої дороги дійшли, а потім ми їх відкинули. Тому найголовніше – це імітація", – додав експерт.

Нагадаємо, раніше прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що світу треба готуватися до тривалої війни Росії проти України, оскільки президент країни-агресорки Володимир Путін вдається до кампанії виснаження.

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