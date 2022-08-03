Чи буде війна у Нагірному Карабаху: військовий експерт розтлумачив суть конфлікту

Карабаська проблема загострилася ще до виникнення СРСР. Наразі конфлікт у Нагірному Карабаху знов набирає обертів.

Військовий експерт Петро Черник у інтерв'ю кореспонденту ТСН.ua розповів передісторію конфлікту.

"Карабаська проблема неймовірно довжелезна. Вона має своє коріння далеко за розпад СРСР, коли загострився конфлікт між вірменами та азербайджанцями. Азербайджанці вважають нагір'я Арцах своїм. А для вірмен воно має сакральне значення, тому що там стоять їхні церкви", - зазначив експерт.

Петро Черник такожнаголосив, що дипломатичним шляхом конфлікт між двома народами не вирішити.

"На мій погляд, ця проблема ніколи не буде мати ніякого дипломатичного врегулювання. Рано чи пізно вона буде вирішена виключно воєнним шляхом", - зазначив він.

За його словами, азербайджанці мають стратегічну перевагу.

"Перш за все, це суттєво більш чисельна нація. У Вірменії - близько 4 млн громадян, а азербайджанців майже 12 млн. Нагадаю, що азербайджанці - це споріднений до турків народ. А таке явище, як Османський імперіалізм прокинувся по факту і по суті. Вірмени ніколи не забудуть туркам те, що називається різнею вірменів на початку ХХ століття", - повідомив Черник.

Нагадаємо, диктатор Путін провів телефонну розмову із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Російське міноборони звинуватило Азербайджан у порушенні режиму тиші в Нагірному Карабаху.

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