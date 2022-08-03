Будет ли война в Нагорном Карабахе: военный эксперт объяснил суть конфликта

Почему возникла вражда между армянами и азербайджанцами.

Карабахская проблема обострилась еще до возникновения СССР. Сейчас конфликт в Нагорном Карабахе вновь набирает обороты.

Военный эксперт Петр Черник в интервью корреспонденту ТСН.ua рассказал предысторию конфликта.

"Карабахская проблема невероятно длиннющая. Она имеет свои корни далеко за распадом СССР, когда обострился конфликт между армянами и азербайджанцами. Азербайджанцы считают нагорье Арцах своим. А для армян оно имеет сакральное значение, потому что там стоят их церкви", — отметил эксперт.

Петр Черник также подчеркнул, что дипломатическим путем конфликт между двумя народами не разрешится.

"По моему мнению, эта проблема никогда не будет иметь никакого дипломатического урегулирования. Рано или поздно она будет решена исключительно военным путем", — отметил он.

По его словам, азербайджанцы имеют стратегическое преимущество.

"Прежде всего, это существенно более многочисленная нация. В Армении — около 4 млн граждан, а азербайджанцев почти 12 млн. Напомню, что азербайджанцы — это родственный туркам народ. А такое явление, как Османский империализм, проснулся по факту и по существу. Армяне никогда не забудут туркам то, что называется резней армян в начале ХХ века", — сообщил Черник.

Напомним, диктатор Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном. Российское минобороны обвинило Азербайджан в нарушении режима тишины в Нагорном Карабахе.

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