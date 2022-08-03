Эксперт ответил, готовится ли Россия захватить Харьков

Ежедневный обстрел российскими войсками Харьковской области не имеет военного смысла и выглядит как террор.

На сегодняшний день не зафиксирована какая-то крупная группировка российских оккупантов, которая должна была бы захватить Харьков.

Об этом аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал в интервью "Радио НВ".

"Мы пока не видим какой-то большой группировки, которая должна была бы захватить Харьков. Чтобы сделать это, России надо бы сосредоточить почти все силы. И даже в таком случае мы не уверены в каком-то успехе этих действий", – сообщил Михайлов.

По его словам, хотя российская армия удерживает плацдармы у Чугуева и Балаклеи, наступление в Харьковской области для нее – скорее вопрос будущего.

Аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день основная задача войск противника – окончательно оккупировать Донецкую область и сдерживать наступление ВСУ в Херсонской области.

Напомним, 3 августа стало известно, что в ближайшие дни российская армия усилит ракетные удары по Харькову и районам области. Власти призвали жителей региона не пренебрегать сигналами тревоги и без крайней необходимости не находиться на улице.

Обстрелы регионов: ракетные "прилеты" по Харькову и Днепропетровщине

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