Авиация, танки, артиллерия: враг плотно обстреливает Бахмутское направление

Районы вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового враг обстреливал с неба.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Берестовое, Соледар, Яковлевка, Зайцево, Майское, Кодема, Майорск, Подгородное, Веселая Долина, Покровское, Краснополевка, Белогоровка и Веселое.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 3 августа.

Также враг нанес авиационные удары вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового.

"Российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледар, Возрождение – Кодема, Возрождение – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье. Все вражеские попытки штурма отбили, нанесли оккупантам потери и отбросили назад", – отметило командование ВСУ.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua заявил, что Россия хочет сымитировать массированное наступление на юге Украины, чтобы максимально напугать ВСУ, а затем заставить Киев сесть за стол переговоров.

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