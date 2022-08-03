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Експерт відповів, чи готується Росія захопити Харків

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Експерт відповів, чи готується Росія захопити Харків

Фото: Associated Press

Щоденний обстріл російськими військами Харківської області не має воєнного сенсу і має вигляд терору.

На сьогодні не зафіксовано якогось великого угруповання російських окупантів, яке мало би захопити Харків.

Про це аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Ми поки що не бачимо якогось великого угруповання, яке мало би захопити Харків. Щоб зробити це, Росії треба було б зосередити майже всі сили. І навіть у такому разі ми не впевнені в якомусь успіху цих дій", – повідомив Михайлов.

За його словами, хоча російська армія утримує плацдарми біля Чугуєва та Балаклії, наступ у Харківській області для неї – швидше питання майбутнього.

Аналітик наголосив, що на сьогодні основне завдання військ противника – остаточно окупувати Донецьку область та стримувати наступ ЗСУ на Херсонщині.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що найближчими днями російська армія посилить ракетні удари по Харкову та районах області. Влада закликала жителів регіону не нехтувати сигналами тривоги та без крайньої потреби не перебувати на вулиці.

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