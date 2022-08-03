ЗСУ завдали ударів по колоні постачання боєприпасів окупантам біля кордону (відео)

Операцію проведено в тилу противника біля державного кордону. В операції брали участь бійці спеціального підрозділу "АЗОВ-Харків". В результаті ударів знищено 7 вантажівок з боєкомплектом та 2 автомобілі охорони.

Про це повідомляє сайт "Мілітарний".

За інформацією військових, для перевезення боєприпасів, росіяни також використовують цивільні авто.

Також для перевезення військових вантажів росіяни використовують вантажівки "Урал".

В останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що українські військові надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед. Харківщина щоденно посилює фортифікаційні споруди та оборонні можливості.

Водночас він додав, що має інформацію, що найближчими днями окупанти посилять ракетні удари по Харкову та по районах області.

Підрозділ "АЗОВ-Харків" офіційно сформували наприкінці травня.

Нагадаємо, Росія концентрує свої наступальні війська на півдні, військовий експерт назвав задум окупантів.

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