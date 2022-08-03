Що змінилося на фронтах України: опублікована нова мапа бойових дій

За даними мапи бойових дій в Україні за 3 серпня, найзапекліші бойові дії відбуваються на Донбасі. Там російські війська надалі наступають на Піски Донецької області.

Російські окупанти робили спроби покращити своє тактичне положення на Авдіївському напрямку, обстрілюючи безпосередньо район Авдіївки.

Відповідну мапу бойових дій в Україні Міноборони Великої Британії опублікувало в Мережі.

Водночас російська армія проводила наступ у районі західної околиці Берестового Донецької області. Проте противник там не зазнав успіху та відійшов. Схожа ситуація з діями ворога зафіксована і на напрямках Володимирівка-Яковлівка та Семигір’я-Кодема.

Також тривають бойові дії на напрямках Покровське-Бахмут і Володимирівка-Соледар.

Зауважимо, що українські військові завдали потужного удару по окупантах на напрямку Доломітне-Семигір’я. Загарбники були змушені відійти.

На Харківському напрямку російська армія намагалася висунутися в напрямку Кочубеївка-Дементіївка. Проте захисники України завадили цим спробам.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jVK0FJutOj



#StandWithUkraine pic.twitter.com/AUGSqGpbue — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 3, 2022

Нагадаємо, росіяни почали перекидати своїх сили до Херсонської та Запорізької областей, аби доповісти хоч про якісь успіхи президентові Володимирові Путіну.

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