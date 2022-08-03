Росіяни збільшили обстріли Миколаєва: експерт пояснив, чому

Росія умисно обстрілює цивільну інфраструктуру й вбиває мирне населення міста. Такі дії окупантів свідчать про терористично-інформаційну та психологічну операції.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

За його словами, у Миколаєві окупанти можуть похвалитися лише обстрілами цивільної інфраструктури та вбивством мирного населення. Росія діє, як терорист, аби створити атмосферу хаосу. Натомість Самусь наголошує: якщо ж глянути на військову карту, то успіхи росіян у місті невеликі.

"Дійсно, на цьому напрямку (Миколаїв - Ред.) в них є плани. Вони можуть спробувати наступати. От якраз вони можуть створювати таке відчуття: мовляв, ми вже обстрілюємо Миколаїв, а значить, ми близько, зараз ми будемо проводити наступальну операцію, Збройні сили України будуть відступати тощо", - наголосив експерт.

Як повідомлялося, Збройні сили України вже знищили чимало ворожих складів та порушили логістику. Зокрема, саме завдяки цьому найближчим часом темпи наступу окупантів держави-терористки Росії на Донбасі будуть сповільнюватися. Крім того, передумовою для цього стануть проблеми з кадрами в росіян.

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