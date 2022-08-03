Россияне увеличили обстрелы Николаева: эксперт объяснил почему

Армия террориста России не прекращает наносить удары по Николаеву.
Россия намеренно обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирное население города. Такие действия оккупантов свидетельствуют о террористически-информационной и психологической операциях.
Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.
По его словам, в Николаеве оккупанты могут похвастаться только обстрелами гражданской инфраструктуры и убийством мирного населения. Россия действует как террорист, чтобы создать атмосферу хаоса. Самусь отмечает: если же взглянуть на военную карту, то успехи россиян в городе невелики.
"Действительно, на этом направлении (Николаев — Ред.) у них есть планы. Они могут попытаться наступать. Вот как раз они могут создавать такое ощущение: мол, мы уже обстреливаем Николаев, а значит, мы близко, сейчас мы будем проводить наступательную операцию, Вооруженные силы Украины будут отступать и тому подобное", — подчеркнул эксперт.
Как сообщалось, Вооруженные силы Украины уже уничтожили немало вражеских составов и нарушили логистику. В частности, именно благодаря этому в ближайшее время темпы наступления оккупанов государства-террориста России на Донбассе будут замедляться. Кроме того, предпосылкой для этого станут проблемы с кадрами у россиян.
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